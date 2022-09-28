17 Yaşındaki Genç, Marmara Üniversitesi'ni Hackledi

Marmara Üniversitesi'ni hackleyerek 5.698 kişinin verilerini ele geçiren hacker'ın 17 yaşında bir genç olduğu ortaya çıktı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yayınlamış olduğu veri ihlali bildirimine göre SMS gönderim servisinin yetkili kullanıcı hesabını hackleyen 17 yaşındaki genç geçtiğimiz gün suçunu itiraf etti.

Sitedeki tüm yetkilere erişebilen genç ayrıca 3 yeni kullanıcı hesabı da tanımladı. Bunun yanı sıra çalışanlar ve öğrenciler dâhil 5.698 kullanıcı verisini de ele geçirdi. Kendisine 'YUBA' kod adını tanımlayan hacker yetkililere seslendi.

KVKK ve Marmara Üniversitesi Araştırmayı Sürdürüyor

"Merhaba sayın Marmara Üniversitesi ben YUBA 17 yaşında bir bilgisayar korsanıyım fakat devletime zarar vericek hiçbirşey yapmıyorum sadece marmara.edu.tr web sitesinde açık buldum ve hackledim , yüksek risk içeren bir açık yetkili kişiler lütfen benimle irtibata geçsin açığı söyliyim kapatın"

Henüz YUBA kod adlı bu gencin kimlik bilgileri tespit edilememiş olsa da KVKK ve Marmara Üniversitesi konuyla ilgili araştırmayı birlikte yürütüyor.

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