17 Yaşındaki Kız Google'ın Tasarım Yarışmasını Kazandı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, geçtiğimiz aralık ayında kadınlara ve oyunlara odaklanan, Change the Game isimli yarışmasını duyurmuştu. Yarışmanın amacı, genç kızların da oyuncu olduğu gerçeğine dikkat çekmek ve kadınların daha fazla oyun tasarlamalarını sağlamaktı.

Amerika Birleşik Devletleri çapında bütün kızlardan oynamak istedikleri oyunu tasralamalarını isteyen Google, tasarlanan en iyi oyuna Change the Game Desing Challange kapsamında ödül vereceğini açıklamıştı. Bugün itibarıyla Los Angeles’te kurulan sahnede, yarışmanın galibi açıklandı ve 17 yaşındaki Christine’ın ödülü kazandığı duyuruldu.

Washington eyaletinin Vancouver şehrinde yaşayan Christine’ın ödülü Mazu adını verdiği side-scroll platform oyunuyla kazandığı söylendi. Mazu’nun ana karakterinin küçük bir kız olduğu, karakterin tehlikeli ormanlarda atıldığı macerası sırasında zekasını kullanarak tehlikeleri atlatabildiği ve tehlikeli hayvanlardan canavarlara kadar birçok rakiple mücadele ettiği kaydedildi.

Ödülü kazanan Christine, 10,000 dolarlık üniversite bursunu beraberinde eve götürürken, başarılı genç kızın okuduğu liseye de 15,000 dolarlık teknoloji yardımı yapılacağı ifade edildi. Bununla da kalmayan Google, Christine ile birlikte dört diğer finalisti de E3 fuarına götüreceği ve hepsine burada oyun tasarımına dair bilgiler vereceği vurgulandı.