170 Bin Liralık Gran Turismo Sport Sürümü Satışa Hazır

Yakın zaman sonra Playstation 4 platformu için piyasaya sürülmeye hazırlanan Gran Turismo Sport isimli oyun için 46,600 dolar değerinde bir paket hazırlandı. Günümüz dolar kuruyla 170 bin liraya denk gelen bu paket içerisinden çıkanlar ise bir hayli farklı.

Piyasaya sürülen oyunlar için hazırlanan koleksiyon sürümlerinin fiyatının normaline göre oldukça pahalı olduğunu artık öğrendik. Hatta bugüne kadar içinde küçük bir buzdolabı bulunan Call of Duty paketi ya da tam tamına 386 bin dolar değerindeki Dying Light koleksiyon sürümü gibi çılgınca şeyler de görmüştük. Bu kervana katılan son oyunsa Gran Turismo Sport oldu.

170 bin lira değerindeki yeni paketini duyuran Sony ve Polyphony Games, paketi satın alanların; her yanı Sony, Playstation ve Gran Turismo logolarıyla kaplı bir 2018 Mazda MX-5 arabanın yanı sıra Playstation 4 Pro, PSVR Başlığı, Move kontrolörleri, Thrustmaster T-GT direksiyon, Apiga AP1 yarış koltuğu, Bravia 4K HDR TV televizyon, 12 aylık PS Plus üyeliği ve tabii ki Gran Turismo Sport’un PS4 Pro sürümüne sahip olacağını söylediler.

46,600 dolara satışa çıkan ve çıktığı gibi bir araba koleksiyoncusu tarafından satın alınan paketin, yakın zaman sonra sahibine teslim edileceği de açıklananlar arasında yerini aldı.