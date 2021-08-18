2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan ve o zamandan bu yana ana gündem haline gelen Covid-19, hızla yayılmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalarla birlikte 18 Ağustos 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu belli oldu. Peki, bugün kaç yeni vaka, kaç yeni hasta ve kaç yeni vefat bulunuyor?

18 Ağustos Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıklamaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün toplanan bilim kurulu toplantısı ardından açıklamalar yaptı. Sağlık bakanı, ikinci ve üçüncü doz aşı çalışmalarının sonuçlarına dair önemli detaylar verdi. Sağlık Bakanı tarafından açıklanan verilerin detayları ise aşağıdaki gibi oldu. Açıklamanın tamamını ise hemen altta bulunan videodan izleyebilirsiniz.

En yüksek koruma seviyesi, üç doz inaktif (Sinovac) aşısı olanlarda görüldü.

İkinci sırada en yüksek koruma seviyesi sağlayan yöntem ise iki doz inaktif (Sinovac) ve bi doz mRNA (Biontech) aşısı olanlarda bulundu.

İki doz mRNA (Biontech) aşısı olanlarda koruma seviyesinin düşebileceği görüldü. Fakat bunun için elimizde yeterli verinin olmadığı aktarıldı. Buna rağmen İsrail örneğinde, üçüncü doz aşının gerekliliği gün yüzüne çıktı.

İki doz inaktif aşı (Sinovac) olanların, ivedilikle üçüncü doz aşılarını olma çağrısı yapıldı.

Biontech aşıları ile ilgili verinin ilerleyen günlerdce açıklanacağı belirtildi.

E-Nabız web sayfasından girerek veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor.

web sayfasından girerek veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapıldı.

18 Ağustos 2021 Koronavirüs Tablosu: Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Test Sayısı: 295.206 (Dün: 294.561)

Vaka Sayısı: 19.944 (Dün: 21.692)

Vefat Sayısı: 168 (Dün: 183)

Toplam Doz: 86.413.722 (Dün: 85.564.637)

Covid-19 Belirtileri Neler?

Ateş

Kuru Öksürük

Yorgunluk

Baş Ağrısı

Boğaz Ağrısı

Kas Ağrısı

İshal

Tat ve Koku Kaybı

Ciltte Döküntü

Solunum Güçlüğü

Göğüs Ağrısı

Konuşma Kaybı

Hareket Kaybı

Virüsle enfekte olan ve süreci semptomatik yaşayan kişiler, ortalama beş gün içerisinde belirtileri göstermeye başlarlar. Bazı durumlarda bu süre iki haftayı bulabilir. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Eğer ciddi semptomlar gösteriyorsanız, en yakın sağlık kuruluşundan yardım alın.

Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu uygulamada koronavirüs haritasının yanı sıra risk haritası da yer alıyor. Aynı zamanda HES Kodu işlemlerinizi de yine Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.