18 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 18 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

18 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 18 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 18 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 18 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

18 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 82.318 test yapıldığı ve 1.263 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 20 kişi hayatını kaybetti ve 942 kişi iyileşti.

18 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

18 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 251.805 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.016'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 703 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 232.913 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mtYxXoZAhi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2020

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