18 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 18 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

18 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 18 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 18 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 18 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.
18 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı
Son 24 saatte 111.113 test yapıldığı ve 1.771 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 62 kişi hayatını kaybetti ve 1.060 kişi iyileşti.
18 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı
18 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 299.810 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.377'e yükseldi.
Toplam ağır hasta sayısının 1.402 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 264.805 olarak açıklandı.
Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.
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