18 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 18 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 18 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 18 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 18 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

18 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 48.412 test yapıldığı ve 1.304 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 21 kişi hayatını kaybetti ve 1.382 kişi iyileşti.

18 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

18 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 184.031 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.882'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 755, toplam entübe hasta sayısının ise 311 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 156.022 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." dedi.

Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bEybuInqAM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020

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