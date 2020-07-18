18 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 18 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

18 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 18 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 18 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 18 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

18 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 40.943 test yapıldığı ve 918 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 17 kişi hayatını kaybetti ve 1.179 kişi iyileşti.

18 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

18 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 218.717 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.475'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.231 toplam entübe hasta sayısının ise 394 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 201.013 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: "1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın."

1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ReifcmNCkw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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