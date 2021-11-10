18 Yaş Üstü 3. Doz Biontech Aşısı Yapılacak! Sağlık Bakanı Açıkladı

18 yaş üstü 3. doz Bointech aşısı daha önce 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara açılmıştı. Bugün Sağlık Bakanı tarafından yapılan resmi açıklama ile 18 yaş üstü herkes için 3. doz aşılamanın başlatılacağı dile getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden önemli açıklamalar yaptı. Bugün toplanan Bilim Kurulu toplantısı sırasında önemli kararlar alındığını belirten bakan, yapılan değişiklikleri vatandaşlarla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren, ilk aşısının üzerinden 6 ay geçmiş herkes, 3. doz aşı olabilecek.

Açıklamasında yerli aşı Turkovac için yapılan gönüllülük başvuruları hakkında da bilgi veren Koca, okullardan kaynaklı vaka sayılarından da bahsetti. Okulların açılmasından bu yana okul çağındaki çocukların vaka sayılarındaki toplam oranının yakın zaman önceye göre yüzde 10 düştüğünü söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulumuz bugün risk grubundaki vatandaşlarımızın durumu, salgının seyri ve aşı programı gündemi ile toplandı. pic.twitter.com/QSTGjNFBzk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2021

18 Yaş Üstü 3. Doz Aşısı Açıldı mı?

Sağlık Bakanı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamaların tamamı ise aşağıdaki gibi oldu. Resmi kaynağı görmek için ise yukarıda yer alan Twitter adresine tıklayarak, bakanın yaptığı paylaşımı direkt olarak görebilirsiniz.

1- Vaka sayılarının yaş dağılımı ve vefatların yaş dağılımları dikkate alındığında; son bir ay içindeki vakaların yüzde 15'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak, vefatların yüzde 84,8'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi koruma zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedirler. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi, hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir. Büyüklerimizi korumak için gençlerimizin tedbirlere uyması hayati önem taşımaktadır.

2- Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılmasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozu istedikleri türünden olabileceklerdir.

3- Yerli aşımız Turkovac da gündemimizdeki önemli bir konuydu. Daha önce sizleri kendi aşımızı kullanıma alabilmek için gönüllü olmaya davet etmiş ve 3.000 gönüllü ile yerli aşımızın seri üretime geçebileceğini ifade etmiştim. Gönüllü olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederek bugün itibarıyla 2.000 gönüllü sayısına ulaşmış bulunduğumuzu müjdelemek isterim. Halen 1.000 gönüllüye ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18 - 59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovac gönüllüsü olmaya davet ediyorum.

4- Okul çağındaki 8 - 16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Okul çağındaki çocuklarımızın vakalar içindeki oranının azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilir.

5- Günlük vaka sayılarının hızlı tırmanışlar göstermemesi sağlık tesislerinin yükünün kontrol edilebilir kalmasını sağlamaktadır. Hastanelerimizde servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarının kontrollü seyri önemli bir güvencedir.