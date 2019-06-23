18 Yaşındaki Türk Genci, Apple’ın 21 Güvenlik Açığını Buldu

Kahramanmaraş’ta yaşayan 18 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz, bütçesi 1 trilyon doları bulan ABD’li teknoloji devi Apple’ın açıklarını bularak sık sık gündeme geliyordu. Yılmaz, bugüne kadar Apple’ın 21 farklı açığını buldu ve teknoloji devinden teşekkür belgesi aldı.

Teşekkür belgesi ve ödüllerin yanı sıra Apple’ın onur listesine de eklenen Yiğitcan, siber güvenlik ve yazılım konusuna büyük ilgi duyuyor. Yiğitcan, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yazılımla ilgili bir bölüm seçerek kendisini bu alanda geliştirmek istiyor.

Bu konulara meraklı olmasının, çocukken çok oyun oynamasından kaynaklandığını söyleyen Yiğitcan, "Bir dakikalık bir merak, benim için hem ilgi alanı hem de bir meslek oldu. Liseden itibaren siber güvenliğe ve yazılıma yönelmeye başladım. Şu anda ise çalışmalarıma devam ediyorum. İlk açığı Apple’ın kaynak kodlarını incelerken buldum. Kaynak kodlarında bir seçenek denetimsizliğinin olduğunu fark ettim. Siri bir seçeneği denetlemiyordu. Bu da kullanıcıların verilerinin ifşasına yol açıyordu. Ben bunları Apple’a gönderdim ve onlar da gerekli düzenlemeleri yaparak yeniden güncelleme yayınladı." diye konuştu.

Şimdiye kadar Apple’ın farklı işletim sistemlerindeki bir çok güvenlik açığını bulan ve firmayı bu konuda bilgilendiren Yiğitcan Yılmaz, "Bu sayede hem insanların güvenliğini sağlamış olduk hem de bu güvenlik sorunlarından insanların etkilenmesinin önüne geçtik. Apple ile iletişime geçerek bu konularda gerekli onarımların yapılmasını sağladık. Bu şekilde müşterilerin de güvenliği sağlanmış oldu." dedi.

Yazılım ve bilgisayar mühendisliği alanında kendisini geliştirmek istediğini belirten Yiğitcan, "Bu çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Benim için şu anda üniversite maratonu başlamak üzere. Üniversite tercihlerinde bu bölümü seçip, alan üzerinde kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Şu anda hemen hemen tüm ürünler üzerinde çalışma yapıyorum ancak bunların en ünlüsü Apple olduğu için daha çok duyuldu ve bilindi. Özellikle Apple üzerinde çalışma nedenimiz, bilinen ve bu konuları en üst düzey seviyede tutan firma olması. Bu şekilde açıkları yakaladığımız zaman bildirerek, kullanıcıların da güvenliğini sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da Yiğitcan Yılmaz’a sahip çıkarak onu Vali Konağı’nda ağırladı. Ziyaret sonrası konuşan Yiğitcan, "Vali bey gerçekten çok mütevazi bir insan. Ziyaret çok güzel geçti. Beni yönlendirme konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk." dedi.