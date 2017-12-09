1800 Dolara Seramik Kaplı Telefon: LG Signature Edition

Özellikle son iki yıldır akıllı telefon pazarında istediği satış rakamlarına ulaşamayan LG şirketi, üst düzey yeni cihazını duyurdu. Sadece 300 adet üretilen ve zirkonyum seramikle kaplı olan LG Signature Edition'ın asla çizilmeyeceği iddia ediliyor.

Signature ismini ilk olarak TV ve buzdolaplarında gördüğümüz LG, şimdi de Signature'yi bir akıllı telefonunda kullandı. Kelime anlamı 'imza' olan Signature'nin üst seviye olduğunu belirtmek gerekiyor. İsterseniz hızlıca cihazın teknik detaylarına ve fiyatına geçelim.

LG Signature Edition Özellikleri ve Fiyatı

Donanım bakımından bir hayli güçlü olan cihaz, iPhone X'dan bile pahalı olmasıyla dikkat çekiyor. Şu an için sadece 300 adet üretilen Signature Edition, 6 inç OLED ekrana sahip. Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan cihazda 16 ve 13MP çözünürlüğe sahip çift lensli arka kamera ve 5MP ön kamera bulunuyor. Kutusundan Android Oreo ile çıkan Signature Edition, parmak izi okuyucusunu da arka tarafında barındırıyor.

Kablolu ve kablosuz olmak üzere iki adet B&O kulaklık ile gelen LG Signature Edition, sadece Güney Kore'de 1800 dolardan satışa sunulacak. Sadece 300 adet üretilen cihazın ne kadar zamanda stokları tüketeceğini göreceğiz.