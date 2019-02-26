18,000 mAh Bataryası Olan Telefon Tanıtıldı

Yeni telefon teknolojilerinin duyurulduğu en önemli platformlardan bir tanesi olan MWC, yine ilginç tasarımlara sahne oldu. Birçok amiral gemisinin yanı sıra Fransız Energizer şirketinin ürettiği Energizer Power Max P18K Pop isimli telefon, batarya kapasitesi ile dikkatleri çekmeyi başardı.

Fransa’da faaliyetlerini sürdüren Avenir Telecom isimli şirkete ait olan Energizer, bugüne kadar çok farklı telefon modelleri ortaya çıkarmıştı. Sınırları zorlamayı seven üretici, 18mm kalınlığa sahip yeni modeli ile Mobil Dünya Kongresi’ne katıldı. Yaklaşık 3.5 iPhone’un üst üste konulmuş hali kadar kalın olan telefonun bu kadar büyük olmasının sebebi ise ardından sakladığı bataryaydı.

18,000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olan Power Max P18K Pop hakkında açıklamalarda bulunan Avenir, telefonun 1 hafta boyunca şarja ihtiyaç olmadan normal kullanımı kaldırabildiği, 48 saat boyunca ise durmaksızın video oynatabildiği aktarıldı. Telefonun basit uygulamaları çalıştırarak, bir haftadan uzun süre şarja ihtiyaç duymayacağı da söylenenler arasında yerini aldı.

6.2 inç büyüklüğünde LCD ekranı bulunan Power Max P18K Pop, Android Pie 9 kullanıyor. 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunan modelin en kötü yanı ise telefonun bataryasını tamamen doldurmanın 8 saatten uzun sürmesi.