18,500 Liralık IObit Güvenlik Yazılımı Kampanyamızı Kaçırmayın!

Son zamanlarda piyasaya sürülen en başarılı güvenlik programlarından IObit Malware Fighter’ı bütün özellikleriyle birlikte kullanmak isteyenler için müjdeli bir haberimiz var. İlk gelen 200 şanslı Tamindir takipçisine, toplam değeri 3990 dolar yani yaklaşık 18.500TL olan 1 yıllık IObit Malware Pro Lisans hediye ediyoruz!

Dünyanın en büyük sistem araçları ve güvenlik yazılımları üreticilerinden bir tanesi olan IObit, yaklaşık iki ay önce IObit Malware Fighter 6 ile kullanıcılarının karşısına çıkmıştı. Yaptığı yeniliklerle anti-virüs programını farklı tehditlerle baş edebilecek seviyeye getiren şirket, özellikle yeni nesil hack saldırılarına odaklanmıştı.

IObit tarafından geliştirilen anti-virüs motorunun yanı sıra Bitdefender anti-virüs motoruyla desteklenen IObit Malware Fighter’ın casus, reklam ve fidye yazılımlarının yanı sıra Trojan, keylogger, bot, hijacker ve virüs gibi zararlı programlara karşı koruma sağladığı duyurulmuştu. Kullanıcılarını gerçek zamanlı olarak, indirme, DNS, internet gezintisi, tarayıcısı eklentisi ve izlenme konularında destekleyen programa birçok uzman tam puan vermişti.

Uzmanlardan tam puan alan bu programı kullanmak isteyenlereyse Tamindir ve IObit ortaklığıyla güzel haber verme kararı aldık. 1 Temmuz tarihine kadar sürecek kampanyamızla birlikte 200 Tamindir ziyaretçisine 1 yıllık IObit Malware Fighter Pro Lisansı hediye ediyoruz.

IObit Malware Fighter 6 Pro Hediye Ediyoruz

Kampanya Katılım Koşulları