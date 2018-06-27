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18,500 Liralık IObit Güvenlik Yazılımı Kampanyamızı Kaçırmayın!

IObit Malware Kampanya
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Güvenlik
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Son zamanlarda piyasaya sürülen en başarılı güvenlik programlarından IObit Malware Fighter’ı bütün özellikleriyle birlikte kullanmak isteyenler için müjdeli bir haberimiz var. İlk gelen 200 şanslı Tamindir takipçisine, toplam değeri 3990 dolar yani  yaklaşık 18.500TL olan 1 yıllık IObit Malware Pro Lisans hediye ediyoruz!

IObit Malware Free

Dünyanın en büyük sistem araçları ve güvenlik yazılımları üreticilerinden bir tanesi olan IObit, yaklaşık iki ay önce IObit Malware Fighter 6 ile kullanıcılarının karşısına çıkmıştı. Yaptığı yeniliklerle anti-virüs programını farklı tehditlerle baş edebilecek seviyeye getiren şirket, özellikle yeni nesil hack saldırılarına odaklanmıştı.

IObit tarafından geliştirilen anti-virüs motorunun yanı sıra Bitdefender anti-virüs motoruyla desteklenen IObit Malware Fighter’ın casus, reklam ve fidye yazılımlarının yanı sıra Trojan, keylogger, bot, hijacker ve virüs gibi zararlı programlara karşı koruma sağladığı duyurulmuştu. Kullanıcılarını gerçek zamanlı olarak, indirme, DNS, internet gezintisi, tarayıcısı eklentisi ve izlenme konularında destekleyen programa birçok uzman tam puan vermişti.

Uzmanlardan tam puan alan bu programı kullanmak isteyenlereyse Tamindir ve IObit ortaklığıyla güzel haber verme kararı aldık. 1 Temmuz tarihine kadar sürecek kampanyamızla birlikte 200 Tamindir ziyaretçisine 1 yıllık IObit Malware Fighter Pro Lisansı hediye ediyoruz.

IObit Malware Fighter 6 Pro Hediye Ediyoruz

Kampanya Katılım Koşulları

  • Kampanya, kodu kullanan ilk 200 kişi için geçerlidir. 
  • Kodun hala kullanılır olup olmadığını görmek için programı indirip, kodu girmelisiniz.
  • Kampanyaya katılmak için yukarıda yer alan görevlerin hepsini tamamlamalısınız.
  • Sayfa beğenme ve ziyaret işlemleri bittikten sonra açılacak "kodu gör" bağlantısına tıklamalısınız. 
  • Bağlantıya tıkladıktan sonra gördüğünüz görselde yer alan kodu, programa girmelisiniz. 
  • Karşınıza çıkan kodu, herhangi bir başka yere kaydetmeyi unutmayın!

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