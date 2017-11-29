18:9 Ekranlı Asus ZenFone Max Plus Tanıtıldı

Asus'un 18:9 ekran oranına sahip ikinci telefonu ZenFone Max Plus (M1) tanıtıldı. Hatırlanacağı üzere Asus, kısa bir süre önce 18:9 ekran oranına sahip ilk telefonu Pegasus 4S'i de kullanıcılar ile buluşturmuştu.

Asus ZenFone Max Plus, ZenFone Max'te olduğu gibi büyük bataryaya sahip olmasıyla göze çarpıyor. ZenFone Max Plus, büyük bataryaya sahip olmasının yanı sıra çift arka kamera ve şık tasarımı ile de kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi.

Telefonda hızlı şarj, USB Type-C girişi gibi yeni telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz şeyler bulunmasa da yeni telefonlarda görmemeye alışkın olduğumuz kulaklık girişi bulunuyor.

Şimdilik herhangi bir fiyat, satış tarihi ya da hangi bölgelerde satılacağı hakkında bir bilgimiz olmasa da telefonu ilk olarak haberin kaynağı olan Rusya pazarında görmemiz muhtemel gibi görünüyor.

Asus ZenFone Max Plus'ın teknik özelliklerine biraz daha yakından ve detaylıca bakalım.

Asus ZenFone Max Plus Teknik Özellikler