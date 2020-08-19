19 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 19 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

19 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 19 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 19 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

19 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 87.223 test yapıldığı ve 1.303 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 23 kişi hayatını kaybetti ve 1.002 kişi iyileşti.

19 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

19 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 253.108 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.039'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 719 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 233.915 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kGeQRyem79 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2020

Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Dün bin 263 olarak vaka sayısı gerçekleşti. Her artış uyarıcı olmalıdır.

Salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor, Türkiye’nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışanlar varsa ya bilmiyor ya da siyasete unutmayı tercih ediyor. Tarihte düz çizgide seyreden salgın olmamıştır. Önemli olan mücadelede istikrardır.

Sivas ve Urfa’da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım hasta doluluğu dışında bir sorunla karşılaşılmamıştır. Yoğun bakım yatağı doluluk oranı yüzde 64,8’dir. Sağlık çalışanlarımız, sağlık sistemimiz, hastanelerimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir.

İl hıfzıssıhha kurullarımızın adını daha sık duyuyorsunuz, valiliğimizin başkanlık ettiği toplantılarla kararlar alıyoruz. Şu ana vaka sayısı artışı olan illerle iki toplantı düzenledik. 10 şehirde vaka sayıları düştü, 12 şehirde stabil hale geldi, 7 ilde mücadelemiz devam ediyor.

Bakanlığımız HES adlı mobil uygulama geliştirdi, bu uygulamaya riskli alan özelliği kazandırdık. Ay sonuna kadar tüm yurtta hizmete girecek.

HES uygulamasından büyük yararlar gördük, HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. İzolasyonda olması gereken 95 binden fazla kişinin izolasyon kuralını ihlal ederek ulaşım araçlarına binmeye çalıştığını bu uygulamayla tespit ettik. Ev izolasyonları yine HES uygulamasıyla denetlenmektedir.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.