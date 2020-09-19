19 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 19 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

19 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 19 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 19 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.
19 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı
Son 24 saatte 97.416 test yapıldığı ve 1.538 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 68 kişi hayatını kaybetti ve 1.312 kişi iyileşti.
19 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı
19 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 301.348 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.445'e yükseldi.
Toplam ağır hasta sayısının 1.432 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 266.117 olarak açıklandı.
Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.
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