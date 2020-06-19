19 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 19 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 19 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 19 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

19 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 41.316 test yapıldığı ve 1.214 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 23 kişi hayatını kaybetti ve 1.494 kişi iyileşti.

19 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

19 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 185.245 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.905'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 769, toplam entübe hasta sayısının 310 ise olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 157.516 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: "İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor."

İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/s2DDshflFN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2020

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