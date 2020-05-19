19 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni koronavirüs rakamlarını duyurdu. Bugün kaç kişi vefat etti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

19 Mayıs Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 25.382 test yapıldı ve 1.022 yeni vaka tespit edildi. Bugün 28 kişi hayatını kaybetti ve 1.318 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 19 Mayıs

19 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 151.615 oldu. Toplam can kaybı ise 4.199'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 882, toplam entübe hasta sayısının ise 455 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 112.895 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.675.517 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."