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  4. 19 Nisan 2021 Türkiye Koronavirüs Tablosu ve İllere Göre Aşı Tablosu

19 Nisan 2021 Türkiye Koronavirüs Tablosu ve İllere Göre Aşı Tablosu

19 Nisan Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı. 19 Nisan Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İllere göre aşı tablosu ve vaka sayısı haberimizde.

19 nisan 2021 koronavirüs tablosu
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

19 Nisan Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. 19 Nisan vaka sayısı kaç oldu? 19 NisanTürkiye koronavirüs can kaybı kaç? Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İllere göre aşı tablosu ve vaka sayısı açıklandı.

19 Nisan Türkiye Koronavirüs Tablosu

19 nisan koronavirüs tablosy

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19 Nisan Aşı Tablosu

Hemen aşağıdan bugün hangi ilde ne kadar aşı yapılmış öğrenebilirsiniz.

19 nisan 2021 aşı tablosu

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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