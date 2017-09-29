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1907 Fenerbahçe, Dünya Şampiyonası Biletini Aldı

1907 Fenerbahçe LoL
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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun

1907 Fenerbahçe eSpor ismiyle bir süredir turnuvalarda mücadele eden League of Legends takımı, Türkiye'de kazandığı başarının ardından Dünya Şampiyonası elemelerine katılma hakkı kazanmıştı. Çin'de düzenlenen eleme maçlarının ardından takımımız, League of Legends Dünya Şampiyonası biletini kaptı.

Riot Games Türkiye, her sene mevsimlik turnuvaların ardından Türkiye Büyük Finali ile karşımıza çıkıyor ve ülkenin en iyi League of Legends takımlarını karşı karşıya getiriyordu. Yakın zaman önce TBF finalistlerinin Dünya Şampiyonası elemelerine katılma hakkı kazanmasıyla mücadele seviyesi daha da artmış ve çok kaliteli maçlar izlemeye başlamıştık.

TBF 2017'nin şampiyonu olarak ülkemizi temsil etme şansı yakalayan 1907 Fenerbahçe eSpor, Çin'de düzenlenen eleme maçlarının grup aşamasında, D grubunda Hong Kong Attitude ve Rampage ile eşleşen 1907 Fenerbahçe Espor, gruptan yenilgisiz lider olarak çıktı. Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı için Brezilya takımı Team One ile karşı karşıya gelen ekibimiz, tarihi mücadelenin ardından 3-1'lik sonuçla adını şampiyonaya yazdırdı. 

Kazandığı galibiyetle dünyanın en iyi 16 League of Legends takımı arasına giren 1907 Fenerbahçe eSpor, 5 Ekim'de başlayacak olan League of Legends Dünya Şampiyonası 2017 kapsamında C Grubu'nda G2 Esports, Samsung Galaxy ve Royal Never Give Up ekipleriyle karşılaşacak.

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ETİKETLER: League of Legends League of Legends dünya şampiyonası

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