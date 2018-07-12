1952'den Beri Uzattığı Tırnaklarını Kestirdi! İşte O İlginç Hikaye

Pune, Hindistan doğumlu olan Shridhar Chillal isimli adam, 66 yıl boyunca uzattığı tırnaklarını, Guinness Dünya Rekorları merkezinde törenle kestirdi. Adamın nerdeyse 1 metre boyunda olan tırnaklarını uzatmaya başlama hikâyesiyse bir hayli ilginç.

82 yaşındaki Shridhar Chillal, 14 yaşından bu yana uzattığı tırnaklarını New York’ta bulunan “Ripley’nin İnan ya da İnanma Müzesi” isimli ilginç şeylerin sergilendiği müzeye bırakmak için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 66 yıldır uzattığı ve 909,6 santimetre boyuna getirdiği tırnaklarını müzede sergilenmek üzere kestiren adam, adını Guinness Rekorlar Kitabı’na da yazdırmayı başardı.

Tırnaklarını uzatmak pahasına sol elini kullanılmaz hale getiren ilginç adam, böyle bir işe neden kalkıştığını da anlattı. 14 yaşındayken öğretmeninin özenle uzattığı tırnağını kırdığını gören Shridhar Chillal, sonrasında öğretmeninin “Kendin tırnak uzatmadığın için bir tırnağı kırmanın ne demek olduğunu bilemiyorsun” dediğini ve ondan sonra tırnak uzatmaya başladığını söyledi. Öğretmeninin verdiği bu öğüdün mecazi tarafını bir tarafa bırakarak, her şeyi gerçek algılayan Chillal, öğütten sonra tırnaklarını neredeyse 1 metre olana kadar uzattı.

Tırnaklarını bu seviyeye kadar uzatmanın çok zor bir iş olduğunu söyleyen Chillal: “Neredeyse hiç hareket edemiyordum. Her yarım saatte bir elimi hareket ettirmem ya da uyurken, uyanıp elimin yerini değiştirmem gerekiyor. Ayrıca elim her daim ağrıyor.” dedi. Tırnaklarının uzun olmasının bazı avantajları olduğunu da dile getiren adam, “Bugüne kadar hiç sırama beklemem gerekmedi, herkes bana sırasını verdi.” açıklamasını yaptı.

Adamın tırnaklarını kestirdiği ve müzeye koyduğu o anlar ise kameraya alındı. Herkesin izlemesine uygun olmayan bu videoyu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.