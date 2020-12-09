1966'da Uzaya Fırlatılan Roket Yeniden Dünya'ya Geldi

1966'da fırlatılan roket yeniden Dünya yörüngesine girdi. Geçtiğimiz dönemde 2020 SO olarak tanımlanan cismin, asteroit ve hatta kuyruklu yıldız bile olabileceği tahmin edilmişti. Ancak gök bilimcilerin uzun çalışmaları, Dünya'ya yaklaşan cismin eski bir roket olduğunu gösterdi.

Elli dört yıl önce NASA, Ay'ın yüzeyini keşfetmek için Surveyor 2 görevini başlattı. Uzay aracı talihsız bir roket yanmasından sonra yörüngesini kaybetti ve saniyede 2,7 kilometre hızla Ay yüzeyine çarptı. Ancak fırlatma sırasında kullanılan roket güçlendiricisi, uzaya doğru farklı bir yörünge izledi ve Dünya'nın etrafında dönmeye başladı. Bu, geçtiğimiz Ağustos ayında ilk kez görülen 2020 SO cisminin varlığını kanıtlıyor.

30 Mayıs 1966'da piyasaya sürülen Surveyor 1 ana hedeflerini kolayca yerine getirirken, aynı zamanda birçok Ay yüzeyi görüntüsünü ve kritik mühendislik verilerini gözler önüne serdi. Dolayısıyla NASA, Ay hedeflerini büyüterek ikinci bir Surveyor programı hazırladı. Amaç Surveyor 2 uzay aracını Ay'ın doğusuna indirmekti.

Bir dizi küçük gecikmeden sonra Surveyor 2, 20 Eylül 1966'da başarıyla başlatıldı. Fırlatma aracı ise itici gaz olarak hidrojen ve oksijen kullanan bir Atlas-Centaur roketiydi. Centaur'un motorları kapatıldıktan ve uzay aracı 66 saniye boşta kaldıktan sonra Surveyor 2, Centaur'dan ayrıldı. Roket, kendisi ile Surveyor 2 arasında güvenli bir mesafe oluşturmak için kalan itici gazlarını fırlattı ve yörüngeden saptı.

1966'da fırlatılan roket yeniden Dünya yörüngesinde

2020 SO geçtiğimiz Kasım ayında Dünya'nın yer çekimi tarafından yakalandı ve 1 Aralık'ta Dünya'dan 27.400 mil uzaklığa geldi. Reddy ve IRTF'deki araştırmacılar, başka bir Centaur roket güçlendiricisinin kızılötesi spektrumunu yakalayabildi. Bu spektrumu 2020 SO hakkında toplanan verilerle karşılaştırdıklarında, Centaur roketinin spektrumlarıyla eşleştiği gözlemlendi.

Ayrıca belirtmekte fayda var; 2020 SO halihazırda Dünya'dan uzaklaşıyor ve birkaç ay içinde Dünya'nın yer çekiminden kurtulması gerekiyor. Bu noktada yeni bir Güneş yörüngesini izleyeceği düşünülen roketin 2036'da tekrardan Dünya'ya dönmesi mümkün olacak.