1966'da Fırlatılan Uzay Aracı Yeniden Dünya'ya Yaklaşıyor

1966'da gerçekleştirilen Surveyor 2 Ay misyonu dahilinde fırlatılan uzay aracı yeniden Dünya'ya yaklaşıyor. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Dünya'ya yaklaşan bu cisme 2020 SO ismi verildi. Dünya yörüngesine giren 2020 SO tehlikeli mi?

1969'da ABD'li astronotlar Ay'a ilk kez ulaşmadan önce NASA tarafından uzaya birkaç insansız araç fırlatıldı. Bu gemilerden ikincisi 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2 göreviydi. Yolculuk sırasında iniş yapan aracın Ay'a çarpmasıyla bazı istenmeyenler sonuçlar alınmıştı. O görevde kullanılan roket gemisi de haliyle uzayda kendine haline bırakılmıştı. Ancak dolaşmaya bırakılan bu roket gemisi tekrardan Dünya yörüngesine girdi.

"Uzay çöpü" olarak bilinen bu eski uzay araçları, NASA'nın Dünya'ya olası herhangi bir yaklaşımı önlemek için kontrol ettiği binlerce nesneden sadece biri. NASA'dan gelen son açıklamaya göre, 1966'da fırlatılan bu roketin gezegenimize yeniden yaklaştığı gözlemlendi.

Ay misyonuyla fırlatılan uzay aracı yeniden Dünya'ya yaklaşıyor

NASA aslında aylar önce tanımlanamayan bir nesne keşfetmiş ve bu cismi izlemeye başlamıştı. Hawaii adasında bulunan Pan-STARRS1 teleskopu sayesinde gök bilimciler, Dünya'ya yaklaşımı konusunda uyarabilecek bir nesneyi görebilmişti. Ancak bu nesneni pek de göründüğü gibi olmadığı sonucuna varıldı.

MIT'nin Minor Planet Center (Küçük Gezegen Merkezi) bu nesneye sanki yeni bir asteroitmiş gibi isim verdi: 2020 SO cismi. Bununla birlikte NASA araştırmacıları nesnenin yörüngesini analiz etti ve Dünya'nınkine çok benzer bir yörüngeye sahip olduğu için uzaydan gelen bir asteroit olmadığını dile getirdi.

NASA, Dünya yörüngesine yeniden giren bu 'asteroit'i şöyle tanımlıyor: "Yarım asırdan daha eski olan ve çarpışma tehlikesi olmamasına rağmen birkaç kez Dünya'ya yaklaşan eski roket parçası." Gök bilimciler ise Güneş radyasyonunun etkisine bağlı olarak yörüngesinin değiştiğini doğrulayana kadar bu cismi analiz etti ve en nihayetinde asteroit olmadığı doğrulandı.

Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının katılımıyla bu nesnenin 1966'da Surveyor 2 uzay aracını fırlatmak için kullanılan bir uzay roketinin parçası olduğu sonucuna varıldı. Ancak asteroit olmadığı için üzülmenize gerek yok, daha önce NASA uzay boşluğundan gelen bir asteroitin 2068'e kadar çarpma ihtimalinin olduğunu söylemişti.