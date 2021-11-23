Apple Watch'un Atası 1988 Seiko WristMac Açık Artırmaya Çıktı

Bir müzayede evinin “ilk Apple Watch” olarak adlandırdığı 1988 Seiko WristMac açık artırmaya çıkıyor. Cihaz 1988'de erken bir Macintosh aksesuarı olarak satılmış.

Müzayede, adından da anlaşılacağı gibi, çoğunlukla çizgi roman satışında uzmanlaşmış Comic Connect tarafından yürütülüyor.

Kutu içeriği ise tamamen orijinal: kayıt kartı, başvuru kılavuzu, yazılım disketi, ambalaj ve açılmamış Seiko WristMac saat yer alıyor.

1988 Seika WristMac satış fiyatı

Son derece nadir 1988 Seiko/Ex Machina WristMac belki de ilk Apple Watch olabilir. Satışı gerçekleştiren Comic Connect, "1988'de piyasaya sürüldü, yani 2015'teki Apple Watch'tan 25 yıldan fazla bir süre önce. Giyilebilir bilgi işlem teknolojisinin ilk parçalarından biri." diyor.

1988 WristMac, orijinal ambalajında ​​geliyor ve ilk piyasaya sürülmesinden bu yana otuz yılı aşkın süredir hiç satılmadı. Kutu, saatin devrim niteliğindeki özelliklerinin reklamını yapıyor ve seri numarasını (70216) belirten orijinal etiketi içeriyor.

Kutu açıldı ve çok az aşınmaya sahip, biraz solukluğa rağmen orijinal beyaz görünümünü koruyor. Kutunun içinde orijinal Wrist Mac Kayıt Kartı (hiç doldurulmamış), Bilek Eğitimi ve Referans Kılavuzu (beyaz sayfalarla birlikte ve içinde yazı yok), resmi Wrist Mac yazılımını içeren Wrist Mac 1.2 disketi, Wrist Mac'in bilgisayara takıldığında sabit kalması için tutucu ve orijinal kablolarıyla birlikte bozulmamış durumda WristMac'in kendisini içeren orijinal Seiko kutusu bulunuyor.

Bu, teknoloji tarihinin son derece nadir ve belirsiz bir parçası ve koleksiyoncular, yatırımcılar ve Apple hayranları için inanılmaz bir keşif gibi görünüyor.

30 yıldan uzun bir süre önce başlangıcından bu yana nadiren gördük ve muhtemelen başka bir modelin açık artırmaya çıkması yıllar alacak. Bu, bilgisayar tarihinin kaçırılmayacak bir parçası olabilir.

Atlantis Uzay Mekiği'ndeki astronotlar, 28 Ağustos 1991'de uzaydan ilk e-postayı gönderdiklerinde, mekikteki Macintosh Portable ve Apple Link yazılımı ile koordineli çalışmak için WristMac saat takmıştı.

Açık artırma için ürünü gösteren fotoğraf olabildiğince kötü kalitede, ancak siyah bir WristMac'i gösteriyor gibi görünüyor. Pinot Ichwandardi, bir Apple Watch'un yanında görülen mavi modelin çok daha iyi bir fotoğrafını tweetledi.

Teklif 1 dolardan başlıyor, rezerv ve kılavuz fiyatı bulunmuyor. Müzayedeciler iyimser bir şekilde bazı eski gerçek Apple cihazlarının yüksek değerlerine işaret ediyor, ancak bu ürün dört rakamlık bariyeri geçmeyi başarırsa şahsen şaşırırım.