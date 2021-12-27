Muhtemelen Var Olduğunu Bilmediğiniz 1998 iPhone ile Tanışın

2007'de Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs; iPod'u dokunmatik kontroller, cep telefonu ve internet iletişimiyle birleştirecek tek bir cihazı duyurduğunda mobil bilgisayar endüstrisinde bir devrim başlattı. Ancak Jobs'ın dünyayı kasıp kavurmasından yaklaşık on yıl önce InfoGear adlı bir şirket, kullanıcıların e-postalara göz atmasına ve e-postaya bağlanmasına yardımcı olabilecek, iPhone olarak adlandırılan radikal bir telefon fikrini doğurdu.

Brian McCullough'a göre InfoGear, mühendisler Chaim Bendelac, Reuven Marko ve Yuval Shahar'a hem telefon hem de internet tarama cihazı olarak işlev görebilecek bir ürün için fon almayı başardı. İlk ilkel prototipleri, faks makinelerinde bulunanlara benzer 8 bitlik bir işlemciye ve web tarama deneyimi sunmak için ekrana sahipti.

Project Mercury adlı proje, daha sonra geleceğin bir cihazına baktığını anlamasının uzun sürmediğini açıklayan bir risk sermayedarı olan Robert Ackerman'a sunuldu.

Bu projeyle şaşkına dönen Ackerman, daha sonra o sırada National Semiconductor başkanı olan Gilbert Amelio'yu üç mühendisi görevden almaya ve Project Mercury'yi satmaya ikna etmek zorunda kaldı. Bu proje grubu daha sonra bağımsız şirket InfoGear Technology Corporation oldu.

Tesadüfen, Amelio o sırada bir Apple yönetim kurulu üyesiydi ve daha sonra Steve Jobs'un NeXT Bilgisayarlarını satın aldığı ve Jobs'u bir danışman olarak Apple'a geri getirdi.

Ackerman, InfoGear iPhone'un yaşlılar için bile kolay kullanıma sahip olmasını istedi. Basit ve sezgisel tasarıma odaklanması, daha önce birkaç Mac bilgisayar tasarlamış olan bir endüstriyel tasarım firması olan Frog Design'ın işe alınmasına yol açtı.

1998 model InfoGear iPhone özellikleri

İlk iPhone modeli, 7 inç siyah beyaz LCD dokunmatik ekran ve tam sürgülü klavye ile geldi. LCD ekranın tek başına 80 dolara mal olması nedeniyle, ilk InfoGear ürünü internet kullanımı için ek 20 dolar ücretle 499 dolara piyasaya sürüldü.

Model, kullanımı kolaylaştırmak için kapasitif dokunmatik kontrollere sahipti. Örneğin, web sayfasındaki bir telefon numarasını otomatik olarak vurgulayarak kullanıcıların üzerine basarak aramasına izin verdi.

Ayrıca InfoGear, görüntülü arama veya mesaj sunmak için yaşının çok erken olmasına rağmen, arayan kişiyi geri aramak için ekrandaki kapasitif düğmelerle sesli mesajları otomatik olarak kopyaladı.

InfoGear iPhone ayrıca öncelikle üç şey yapmak üzere tasarlandı: telefon görüşmeleri, e-postaları görüntüleme ve yanıtlama ve web'de gezinme.

Cihazın ticari sürümü bu özelliklerin yanı sıra temel haritaları gösterebilir, film listeleri hakkında bilgi verebilir ve hatta People, Time, Money ve Sports Illustrated gibi dergilerden içerik sunabilirdi.

Geniş bir tüketici kitlesine hitap etmedeki başarısızlığına rağmen, InfoGear iPhone, Cisco tarafından Mart 2000'de 300 milyon dolara satın aldı.

Cisco ve Apple arasında devam eden bir dizi telif hakkı davasına rağmen günümüzde iPhone denilince akla ilk olarak Apple'ın ürünü geliyor.