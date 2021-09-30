1Password Fastmail Duyuruldu: E-Posta Hesabınızı Güvende Tutun

Siber saldırıların yıldan yıla artış gösterdiği günümüzde, şifre yöneticileri gerçekten de önemli araçlar olarak öne çıkıyor. Bu alandaki en popüler yazılımlardan birisi olan 1Password, Fastmail ile yaptığı iş birliğini resmi olarak duyurdu. Bu sayede kullanıcılar, e-posta hesaplarının gizliliğini sağlamak konusunda bir adım ileride olacak.

1Password, Fastmail ile İş Birliği Yaptı

Bir kullanıcının e-posta adresini tam anlamı ile gizli tutması, çoğu durumda pek de mümkün değildir. Birden fazla e-posta hesabınız olsa dahi, çevrim içi hizmetlerin neredeyse hepsi kullanıma başlamak için e-posta adresinizin bilgilerini isteyecektir. Bu ise siber saldırganlar için önemli bir koz anlamına geliyor.

Bildiğiniz üzere Apple, kısa bir süre önce bu konuda önemli bir adım atmıştı ve kullanıcıların diledikleri durumda e-posta hesaplarını gizleyebilmesini mümkün hale getirmişti. Şimdi ise 1Password, bu konuda önemli bir adım atarak Fastmail ile iş birliğine gitti.

Fastmail ve 1Password temelde ayrı hizmetler olsalar da, artık birbirlerine entegre edilebiliyorlar. Eğer 1Password hesabınızı Fastmail ile entegre ederseniz, kullandığınız internet sitelerinde e-posta adresinizi gizlemek mümkün hale gelecektir. Bu da çevrim içi güvenliğinizi sağlamak adına önemli bir gelişme olarak tanımlanabilir.

Tabii ki ufak bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor: Bir çevrim içi hizmette e-posta adresinizi gizlerseniz, bundan sonra 1Password tarafından tanımlanan benzersiz e-posta adresi ile işlem yapmanız gerekecek. Bu noktada her şey rastgele şifre üreticisi gibi olacak ancak aynı durum e-posta adresiniz için de geçerli olacak.

1Password'ün 'E-Postamı Gizle' özelliği saldırganların bilgi çaldıktan sonra dahi gerçek e-postanıza erişememesini sağlar. Buna karşın ikincil koruma da gerçekten önemlidir: Hem spam e-postalardan korunursunuz hem de hangi internet sitelerinin bilgilerinizi sattığını öğrenebilirsiniz.