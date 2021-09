2,5 Milyon TL'ye Satılan NFT'nin Sahte Olduğu Ortaya Çıktı

2,5 milyon TL'lik NFT sahte çıktı. Talihsiz bir NFT koleksiyoncusu sahte Banksy NFT'si için 300 bin dolardan fazla Ethereum ödedi, ancak dolandırıcı kısa süre sonra ödemenin hepsini geri verdi. İşte ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin adını kullanarak yapılan garip dolandırıcılık öyküsü.

Bir koleksiyoncu, resmi ünlü sokak sanatçısının web sitesinde gördükten sonra, Banksy olduğunu iddia eden birine NFT için 300.000 dolarlık 100 Ethereum ödedi. Ardından Banksy'nin sözcüsü, sanatçının NFT'lerle hiçbir ilgisi olmadığını ve bunun sahte olduğunu ilan eden hikayeler çıktığını söyledi. Son olarak NFT'nin satıcısı, görünüşe göre hiçbir not olmadan koleksiyoncuya kendiliğinden geri ödeme yaptı.

NFT'yi satın alan koleksiyoncunun Pranksy adını kullanması ise suları biraz daha bulank hale getiriyor.

Pranksy, BBC'ye NFT pazar yeri OpenSea'de düzenlenen müzayedeyi Discord'daki birinden duyduğunu söyledi. (BBC, Pranksy'yi adıyla tanımlamıyor, ancak OpenSea sayfasında doğrulanabilen NFT'yi satın aldığını açıkladı.) OpenSea'deki sayfada, endüstriyel bacaların önünde sigara içen Cryptopunk benzeri bir kişiyi gösteren, satılan NFT'nin bir resmi gösterildi.

Bir saatten kısa süre sonra satıcı, Pranksy'nin 300 bin doların üzerindeki teklifini kabul etti ve bu, onun dolandırıcı olduğundan şüphelenmesine neden oldu. NFT sayfasının Banksy'nin web sitesinden silinmesi bu şüpheye yardımcı olmadı. Ardından sanatçının sözcüsü, Banksy ile ilişkili herhangi bir NFT olmadığını ve sanatçının herhangi bir NFT sanat eseri yaratmadığını söyledi. Bu noktada Pransky az çok dolandırıldığını anladı.

Ancak daha sonra Pranksy, dolandırıcının NFT için ödediği Ethereum'u iade ettiğini fark etti. Tabii ki iki cüzdan arasındaki işlem Etherscan'da ortaya çıktı. Dolandırıcı Ethereum'u geri gönderirken herhangi bir not bırakmadı, bu da neden iade ettiğiyle ilgili bazı soru işaretleri yarattı. Pranksy, Twitter'da takip etmek dışında dolandırıcıyla iletişim kurmadığını söyledi.

So my bid of 100 ETH was accepted for the potential #Banksy first #NFT on @opensea.



The link was removed from his website so it could have been a very elaborate hoax, my guess is that is what it will be, only time will tell!https://t.co/EEmElqIvBZ pic.twitter.com/Pbs5zrht05