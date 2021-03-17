2 Doz Aşı Olanlar Karantinaya Girmeyecek: Sağlık Bakanlığı Duyurdu

2 doz aşı olanlar karantinaya girmeyecek açıklaması geldi. Koronavirüs salgını dünya çapında yayılmaya devam ederken aşılama da sürüyor. Aşılamanın sürmesi ile birlikte bazı kararlar da esnetiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi"ni güncelledi.

2 Doz Aşı Olanlar Karantinaya Girmeyecek

Daha önce laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmeyecek.

akım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara, Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanacak. Uzmanlar aşılanan kişilerin de virüs bulaştırabileceği yönünde görüş bildiriyor.

İkinci Doz Aşı Olan Kaç Kişi Koronavirüse Yakalandı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada Türkiye'de 2. doz aşı olan 1 milyon 300 bin kişinin 852'sinin koronavirüse yakalandığını söyledi. 2. doz aşıyı olan ve koronavirüse yakalanan 53 vatandaşın hastanede yattığı, 5 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü duyuruldu.

2. doz aşıyı olan ve koronavirüse yakalanan hastalar ile ilgili açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan şunları söyledi: