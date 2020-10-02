2 Ekim Türkiye Koronavirüs Tablosu, 2 Ekim Hasta Sayısı Kaç Oldu?

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. 2 Ekim Türkiye koronavirüs hasta sayısı kaç oldu? 2 Ekim Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 2 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 2 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu.

2 Ekim Türkiye Koronavirüs Hasta Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 114.857 test yapıldığı ve 1.442 yeni hasta olduğu duyuruldu. Bugün 63 kişi hayatını kaybetti ve 1.506 kişi iyileşti.

2 Ekim Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

2 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 321.512 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.325'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.455 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 282.657 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.