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2. El Araçlar Sosyal Medyada Çok Ucuza Satılıyor

Dünyanın En Sorunsuz Araçları Belli Oldu
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | İnternet

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden 2. el araba satışları arttı. Satışlar arttı artmasına ancak hacizli, yakalama kararı olan araçları satın alanlar mağdur olmaya başladı.

Facebook, Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden hacizli, yakalamalı, yabancı plakalı, belgesiz araç satışları gerçekleştiriliyor. Bu durumda hem aracı alan kişiler hem de hacizli olmasından dolayı alacaklı olan taraf büyük sıkıntı içine giriyor. Hacizli araçların satışının yasal olmasına rağmen herhangi bir yasal işlem yapılmadan araçları alanlar bile bile mağdur olmakta.

Lüks Arabalar 20 Bin Lira!

Sosyal medya üzerinden 80 bin liralık hacizli araçlar 20 bin lira gibi çok ucuz fiyatlardan hiçbir resmi belge işlemi yapılmadan alıcı bulmakta. Satışlar genel olarak FacebookInstagram üzerinden gerçekleştirilmekte ve satışı yapan taraflar "Belgesiz araç, al götür" gibi klişe sözleri ilanlarında belirtmekteler. Hacizli araba almanın önünde bir engel yok ama noterde satış yapılırken aracın hacizli olduğu alıcıya söylenmekte ve alıcı işlemi kabul ederse satış gerçekleştirilmekte.

Satış işlemi gerçekleştirildikten sonra, araç hakkında haciz işlemi devam ettirilmekte. Araç hakkında bir yakalama kararı çıkartılırsa çok büyük sorunlar meydana gelebiliyor. Yakalama kararı ile beraber yedi emin otoparkına çekilen araç, alacaklı tarafından satışa çıkarılabilmekte. Aracın hacizli olduğunu bilerek alan kişi bu aşamadan sonra herhangi bir itirazda bulunamamakta. Sosyal medya üzerinden araç satın almayı düşünüyorsanız bu konuya özellikle dikkat etmeyi unutmayın!

Sizler araç satın alırken nelere dikkat edersiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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ETİKETLER: facebook instagram araçlar

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