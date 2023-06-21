SON DAKİKA: 2. El Otomobil Fiyatları Artık Sıfır Otomobil Fiyatını Geçemeyecek!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2. el otomobil fiyatlarına ilişkin aldıkları yeni kararı duyurdu. İşte detaylar!
Otomotiv sektöründeki fahiş fiyatlarla mücadele etmek için artık yeni bir yaklaşım benimseniyor. Geçtiğimiz saatlerde 6 ay ve 6 bin kilometre sınırının genişletilmesiyle ilgili yeni bir karar alınırken şimdi de 2. el otomobil fiyatlarıyla ilgili önemli bir düzenleme yapıldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti grup toplantısı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, 2. el otomobillerin internet satış fiyatının sıfır otomobil fiyatını geçmeyeceğini açıkladı.
Bakan Bolat: "Online Satış Platformlarıyla Görüştük"
Bakan Bolat, "Bu konuyla ilgili olarak tüm online satış platformlarıyla görüştük. Temmuz - Ağustos gibi fiyatların sabitlenmesini öngörüyoruz." dedi.
Ticaret Bakanlığı ayrıca geçtiğimiz saatlerde 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesini uzattı ve genişletti. Revize edilen kapsama artık ticari faaliyet olarak kabul edilen bireysel satışlar da dâhil edildi.
Peki siz yapılan bu düzenlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Otomobil Satışlarında "6 Ay ve 6 Bin Kilometre Sınırı" ile İlgili Yeni Karar!
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki sorunları ele almak üzere yeni düzenlemeler getirdi. İkinci el otomobil piyasasındaki aşırı fiyatların önüne geçmek için 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren "6 ay ve 6 bin kilometre" kuralı 6 ay daha uzatıldı.
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