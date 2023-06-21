SON DAKİKA: 2. El Otomobil Fiyatları Artık Sıfır Otomobil Fiyatını Geçemeyecek!

Otomotiv sektöründeki fahiş fiyatlarla mücadele etmek için artık yeni bir yaklaşım benimseniyor. Geçtiğimiz saatlerde 6 ay ve 6 bin kilometre sınırının genişletilmesiyle ilgili yeni bir karar alınırken şimdi de 2. el otomobil fiyatlarıyla ilgili önemli bir düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti grup toplantısı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, 2. el otomobillerin internet satış fiyatının sıfır otomobil fiyatını geçmeyeceğini açıkladı.

Bakan Bolat: "Online Satış Platformlarıyla Görüştük"

Bakan Bolat, "Bu konuyla ilgili olarak tüm online satış platformlarıyla görüştük. Temmuz - Ağustos gibi fiyatların sabitlenmesini öngörüyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı ayrıca geçtiğimiz saatlerde 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesini uzattı ve genişletti. Revize edilen kapsama artık ticari faaliyet olarak kabul edilen bireysel satışlar da dâhil edildi.

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