2. El Otomobil Fiyatlarının Ne Kadar Düştüğü Açıklandı

2. el otomobil fiyatları ne kadar düştü? 2. el otomobil piyasasında fiyatların düşüşe geçtiği aktarılıyor.

2. El Otomobil Fiyatları Ne Kadar Düştü?

sahibinden.com’un Şubat ayı verilerine göre ilk defa Aralık 2020’de düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Şubat ayında da düşmeye devam etti. Böylece Aralık ayından bu yana ilan fiyatları %3’e yakın düştü. Şubat ayının bir diğer öne çıkan başlığı ise daha genç otomobillerin ilan sayısındaki artış oldu.

Şubat ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi Otomobil olurken Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet, Otomobil ilanlarını takip etti. Marka & Model sıralamasında ilk iki Renault – Clio ile Volkswagen – Passat olurken Opel – Astra bir üst sıraya yükseldi ve sıralama Renault – Megane ve Ford - Focus ile devam etti. Şubat ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan oldu.

sahibinden.com’un Şubat verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. Geçtiğimiz aya göre en çok ilanı verilen otomobiller bir yaş daha gençleşti ve liderlik 2016 model otomobil ilanlarının oldu.

Tüm ilanlar arasında, araçların %37’si 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının %25,4’ü ise 50.000 - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu. sahibinden.com’da, ilan bakanlar Şubat ayında da en çok Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes - Benz ve Fiat marka otomobillerle ilgilendi. Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika oldu.

Sizler Sahibinden.com verileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

2. El Otomobil Fiyatları Neden Düşmüyor?

Otomobil fiyatlarının düşmemesinin önündeki engelin stokların yüksek kurdan alınmış olması olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada şunları söyledi: