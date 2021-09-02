Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalardaki en önemli nokta, vaka sayısına yönelikti. Ayrıca bugüne kadar verilmeyen detaylardan bazılarını paylaştı.

2 Eylül 2021 Sağlık Bakanı Açıklamaları

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalardaki en önemli nokta, vaka sayısına yönelikti. Ayrıca bugüne kadar verilmeyen detaylardan bazılarını paylaştı.

Aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayanlar. 500 bin kişinin yüzde 81'i tam aşılı değiller.

Hastaneye yatanların yüzde 90'ı tam aşılı olmayanlardan.

Vefat eden vatandaşların yüzde 90'ından fazlası aşısız olanlardır.

Aşının koruma sağladığından emin olduklarını dile getiren Sağlık Bakanı, herkesi aşı olmaya çağırdı. Okulların açılacağını açıklayan Koca, okullarla ilişkisi olan herkesi dikkatli olmaya çağırdı. Ardından sözü Milli Eğitim Bakanına bıraktı. Milli Eğitim Bakanı, çeşitli mali açıklamalar yaptı. Ardından Sağlık Bakanlığı tavsiyeleri ile oluşturulan rehbere harfiyen uyulmasını istedi.

Okulların tekrar kapatılmasının gündemde olmadığını dile getiren Sağlık Bakanı, özellikle okullarla ilişkisi olanları aşı olmaya tekrar davet etti. Ayrıca vakaların görüldüğü sınıfların kapatılma uygulamasının olabileceği sinyallerini verdi.

Milli Eğitim Bakanı sonrasında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı sözü devraldı. YÖK Başkanı, yüksek öğretim kurumlarında koronavirüse yönelik alınan tedbirlerden bahsetti.