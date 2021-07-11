Bir Kişide 2 Farklı Koronavirüs Varyantı Tespit Edildi!

Belçika'da bir kadında aynı anda iki farklı koronavirüs varyantı görüldü. 90 yaşındaki kadında başlangıçta hiçbir solunum sıkıntısı olmamasına rağmen birkaç gün sonra sağlık durumu kötüye gitti ve bunun sonucunda hayatını kaybetti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, kısa süre içerisinde dünyanın dört bir noktasına yayıldı. Dünya genelinde bu zamana kadar 185 milyon kişi COVID-19'a yakalandı. 4 milyon insan ise salgın nedeni ile hayatını kaybetti. Çok sayıda ülkede uzun bir süredir aşılama çalışmaları devam ederken Delta, Lambda ve Delta Plus gibi birçok COVID-19 varyantı ortaya çıktı.

90 Yaşındaki Kadında İki Koronavirüs Varyantı Görüldü

Salgın etkisini sürdürmeye devam ederken ilginç bir olay yaşandı. Independent'taki habere göre Belçika'da yaşayan bir kadında iki COVID-19 varyantı tespit edildi. Araştırmacılar, 90 yaşındaki kadına iki farklı varyantın aynı anda bulaştığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmayan kadın, 3 Mart 2021 tarihinde Belçika'nın Aalst kentinde yer alan bir hastaneye kaldırıldı. Kadında koronavirüs olup olmadığını gözlemlemek için test uygulandı. Yapılan testin sonucu ise pozitif çıktı.

COVID-19'a yakalanan kadın, başlangıçta herhangi bir solunum sıkıntısı yaşamadı fakat birkaç gün sonra sağlık durumu kötüye gitti. Kadın, hastaneye kaldırıldıktan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Araştırmacılar, kadında Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da ortaya çıkan Alfa ve Beta varyantlarının görüldüğünü açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre ilk kez bir kişiye aynı anda iki farklı varyant bulaştı.

Moleküler Biyolog Dr. Anne Vankeerberghen, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Dr. Vankeerberghen, "Bu varyantların her ikisi de o dönemde Belçika'da yer alıyordu. Bu sebepten ötürü kadının iki farklı kişiden farklı varyantlar ile enfekte olması muhtemeldir. Maalesef nasıl enfekte olduğunu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dr. Vankeerberghen tarafından aktarılan bilgilere göre hastanın sağlık durumunun hızlı bir şekilde kötüye gitmesinde iki varyantın bir rol oynayıp oynamadığı bilinmiyor.

2021 yılının ocak ayında Brezilya'daki bilim insanları, iki kişiye aynı anda iki farklı koronavirüs varyantı bulaştığını bildirmişti fakat bu vakalarla ilgili araştırmalar henüz bilimsel bir dergide yayımlanmadı.

Söz konusu vakayı Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'ne sunmaya hazırlanan Dr. Vankeerberghen, "Şimdiye kadar başka yayınlanmış vaka olmadı" ifadelerini kullandı.