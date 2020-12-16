2 MB'ın Altında Yer Kaplayan Instagram Lite Tanıtıldı

Instagram Lite Hindistan'da tanıtıldı. Facebook'un sahibi olduğu Instagram bir süre önce Lite sürümünü kullanıma kapatmıştı. Şimdi ise şirket yeninden Lite sürümünü tanıttı. Yeni Lite sürümün baştan sona elden geçirildiği aktarılıyor. Gelin Instagram Lite'a yakından bakalım.

Instagram Lite Neler Sunuyor?

Instagram Hindistan'da Android işletim sisteminde kullanılabilen Lite sürümü kullanıma sunduğunu duyurdu. Bellek ve boyut kısıtlamaları olan telefonlara hitap eden Lite sürüm 2MB'nin altında boyuta sahip. Instagram Başkan Yardımcısı Vishal Shah, bu duyuruyu Facebook Fuel for India sanal etkinliğinde yaptı.

Mayıs ayının başlarında Facebook, Instagram Lite uygulamasının önceki sürümünü sonlandırmıştı ve yeni bir yinelemenin çalışmalarda olduğunu söylemişti. Eylül ayında Instagram Lite'nin yeni bir versiyonu ön plana çıkmıştı şimdi ise şirketin ürünü resmi olarak ilk kez duyurusu gerçekleşti.

Reels ve IGTV uygulamada yer almıyor. Ayrıca Lite sürümde hikaye oluştururken efektlere ve AR tabanlı çıkartmalara erişim sağlanamıyor.

Bu yeni uygulama ile birlikte sosyal medya devi Facebook artık Messenger ve Instagram için lite uygulamalara sahip. Şu anda sadece Hindistan'da indirilebilen Lite sürümün ilerleyen haftalarda diğer ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.

Sizler Instagram Lite hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bekliyoruz.

Instagram Uygulaması Güncelleniyor

Şirket yeni özellikler ile uygulamayı geliştirmeye devam ediyor. Instagram geçtiğimiz haftalarda yeni canlı yayın özelliklerini de paylaşmıştı.

Instagram’ın yeni Canlı Yayın özelliklerinin detayları da şu şekilde: