2 Milyon Liralık Mağara Sosyal Medyanın Gündeminde

Türkiye'de satışa çıkan ilginç gayrimenkuller sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor. Bugünün konusu ise Nevşehir’de satışa çıkan ve 2.7 milyon lira istenen mağara! Evet, bildiğiniz 2 milyon liralık mağara…

25 odası ve 2 salonu bulanan mağara, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Köyü’nde bulunuyor. 800 metrekarelik kullanılabilir alanı olan mağara, köşk kategorisinde satışa çıkarken, binanın 300 yıllık olduğu (milyon yıllık olmasın, sonuçta taş?) dile getirilmiş.

Mağaranın satıcısı ise ilana şu bilgileri eklemiş: “ÜRGÜP MUSTAFAPAŞA'DA MÜKEMMEL 40 ODALI KAYA EV!!! 40 oda kapasiteli; 5 kat kaya olmak üzere, vadinin hemen yanında güney cepheli eski RUM evi... Taşınmazın fiyatı oda sayısına göre uygun tutulmuştur. Eski taştan tekerlek kapıları mevcut olup dokusu bozulmamıştır.”

Satılık Mağara

Mağaraya sosyal medyada yapılan yorumlar:

Kaçırmazdım

2 bin yıllık

Doktordan temiz