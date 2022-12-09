Bilim İnsanları 2 Milyon Yıldır Bozulmamış DNA Keşfetti!

Bilim insanları, Dünya'nın en eski DNA'sını keşfederek önemli bir gelişmeye imza attılar. Yeni rekor eskisine kıyasla yaklaşık bir milyon yıl daha eski bir DNA'ya işaret ediyor.

Nature'da yayınlanan yeni bir makaleye göre kuzey Grönland'da bulunan Buz Devri'nden kalma bir tortuda iki milyon yıl öncesine kadar uzanan çevresel DNA parçaları keşfedildi. Keşif, en son teknoloji kullanılarak yapıldı. Yeni raporlara göre bu yeni DNA, bir milyon yıllık Sibirya mamut kemiği olan önceki sahibinin rekorunu kırıyor.

Ekibin kazmayı ve elemeyi başardığı kil ve kuvarsta gizlenmiş toplamda 41'den fazla örnek keşfedildi. Araştırmacılar daha derine inerek, belirli zaman dilimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Dünya'nın en eski DNA'sını kullanabileceklerini umuyorlar. Keşfe dâhil olan profesörlerin belirttiği üzere ilk kez bu kadar eski bir ekosisteme bakabileceğiz.

Eski Dünya'ya Dair Yeni Şeyler Öğrenebileceğiz

Bu eski DNA örnekleri hem bir şans eseri hem de konuya ilgili bilim insanlarının kararlılığının bir kanıtı. DNA son derece hızlı bir şekilde bozulabilir ancak doğru koşullar altında bulunursa, araştırmacıların onu ortaya çıkarmasına ve gezegenimizin geçmişi hakkında daha fazla şey öğrenmesine yetecek kadar uzun yaşayabilir.

Dünya'nın en eski DNA'sının o dönem hakkında bize tam olarak neleri göstereceği belli değil ancak kesinlikle eski Dünya'ya dair yeni bir bakış açısı sunacak.