2 Yaşındaki Çinli Çocuk Akıllı Telefon Yüzünden Görme Kaybı Yaşıyor

Akıllı telefonlar icat edildiğinden beri ne yazık ki ebeveynler, çocukları oyalansınlar diye onların telefon ve tabletlerle uzun zaman geçirmelerine neden oluyorlar. Bu durumla ilgili son haberler Çin’den geldi. Çin’de iki yaşında bir kız çocuğu sahibi olan anne ve baba, kızlarının akıllı telefon yüzünden görme kaybı yaşamasıyla şaşkına döndüler.

Küçük kız yaklaşık bir yaşından beri bir şeyler izlemek için akıllı telefon kullanıyormuş. Ebeveynlerinin ekrana bakma konusunda zaman kısıtı koymadığı küçük kız, huysuzlandığında ve başa çıkılamadığında sadece telefonla sakinleşebildiği için telefonda istediği kadar vakit geçirmesine izin verilmiş.

İki yaşına geldiğinde kızlarının gözlerini kırpıştırarak ekrana baktığını fark eden anne ve baba, çocuklarını göz doktoruna götürdüklerinde şiddetli miyop olduğunu öğrendiler. Günde 4 saat akıllı telefonla vakit geçiren küçük kızın rahatsızlığı ise doktorunun söylediklerine göre geri döndürülemez. Hatta büyüdükçe durum daha da kötüye gidebilir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün nisanda yayınlanan kılavuzunda, bir yaşın altındaki çocukların elektronik ekranlara maruz kalmaması gerektiği, iki ila dört yaş arasındaki çocukların da ekrana bir saatten fazla bakmaması gerektiği belirtiliyor. Özellike küçük yaşlardaki çocukların gözleri dijital ekranlardan kolayca etkilenebildiği için ebeveynlerin oldukça dikkatli davranmaları gerekiyor.