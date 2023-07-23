Apple, 20.5 İnçlik MacBook Pro Üzerinde Çalışıyor Olabilir!

Her geçen gün daha fazla telefon üreticisi katlanabilir cihazları ürün gamlarına eklerken, Apple hâlâ bu kategoriden geri kalmasıyla dikkat çekmeye devam ediyor ancak Güney Kore'den The Elec, Samsung Display Genel Müdürü Baek Seung-in'in Kore Bilgi Ekranı Topluluğu'nun Bilgi Ekranı Topluluğu (SID) incelemesi sırasında bir sunum yaptığını bildirdi.

Bu konuşma sırasında Baek Seung-in, katlanabilir ekranların dayanıklılığının, katlanamayan ekranlar kadar dayanıklı olmamalarına rağmen nasıl geliştiğini tartıştı.

Katlanabilir Sektörü Ne Durumda?

Baek Seung-in ayrıca "katlanabilir kırışıklıkları daha az göze çarpan" hâle getirmek için nasıl çalıştığından bahsetti. Sektörün birkaç yıldır kırışıklık sorununu ortadan kaldırmak için çalıştığını ancak henüz ortadan kalkmadığını söyledi. Ayrıca sektörde açıldığında 25 inç ekran taşıyan ve katlandığında 13 inç ölçülerinde olan cihazlar yapmaya ilgi olduğunu söyledi.

Raporda Apple'ın Samsung Display ve LG Display ile katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığı ve Apple'ın bu ürünle ilgili bazı patentleri almayı beklediği belirtiliyor.

Raporda ayrıca, Apple'ın belirli patentleri beklemenin yanı sıra, mevcut cihazlarda görülen kırışıklıklar üretim sürecinde giderilene kadar katlanabilir bir cihaz çıkarmayı düşünmedi belirtiliyor. Diğer teknolojilerde olduğu gibi Apple katlanabilir bir cihaz çıkardığında, sektördeki daha fazla şirketin (tedarikçiler ve üreticiler) katlanabilir paneller ve ürünler sunması bekleniyor.

Apple Katlanabilir Sektörüne Ne Zaman Girmeyi Planlıyor?

Apple'ın 20,5 inçlik devasa bir katlanabilir ekrana sahip katlanabilir bir MacBook Pro üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu cihaz 2025 gibi kısa bir sürede piyasaya çıkabilir ve ardından katlanabilir bir iPhone gelebilir.

Son süreçte Apple katlanabilir ekranlarla ilgili birkaç patent başvurusunda bulundu ve aldı. Bu patentlerden biri, çift ekranlı bir Apple cihazı yaratma fikrini de içeriyor.

Raporda belirtilmemekle birlikte, katlanabilir bir Mac ya da iPad'in Galaxy Z Fold ile aynı form faktörünü kullanmaması ve bugün bir MacBook'un yaptığı gibi yatay bir eksen etrafında açılıp kapanması muhtemel görünüyor. Katlanabilir bir iPhone, Galaxy Z Flip ile görülen ve yatay eksen etrafında kapanan kapaklı tasarımı kullanabilir ya da dikey eksen etrafında kapanan Galaxy Z Fold modellerinde görülen kitap tarzı form faktörünü kullanabilir.

Peki sizin katlanabilir Apple modellerinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.