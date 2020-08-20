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20 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 20 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

20 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı. 20 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

20 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 20 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 20 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 20 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

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20 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 92.301 test yapıldığı ve 1.412 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 882 kişi iyileşti.

20 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

20 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 254.520 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.058'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 735 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 234.797 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: 

Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

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