20 Aralık Türkiye Koronavirüs Tablosu, 20 Aralık Vaka Sayısı Kaç?

20 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. 20 Aralık vaka sayısı kaç oldu? 20 Aralık Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

20 Aralık Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 158.892 test yapıldığı paylaşıldı. 20.316 yeni vaka olduğu ve 3.546 hasta olduğu duyuruldu. Bugün 246 kişi hayatını kaybetti ve 21.218 kişi iyileşti.

20 Aralık Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

20 Aralık itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 2.024.601 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18.097'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 5.347 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 1.800.286 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Çin menşeli koronavirüs aşısının gelecek hafta çarşamba gününden itibaren (23.12.2020) sağlık çalışanlarında uygulanmasına başlanacağını açıkladı.

23.12.2020 tarihinden itibaren sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlanacak. Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Sağlık çalışanlarının ardından öğretmenler başta olmak üzere teması yüksek meslek gruplarında çalışanlara aşı yapılacağı bilgisini verdi.