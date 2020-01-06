20 Bin Lira Tutan Piyango Biletini Yaktı

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, her yıl olduğu gibi yine Türkiye'nin gündemine oturmayı başardı. Bu sene 80 milyon lira dağıtan Milli Piyango İdaresi, önemli miktarda parayı sahipleri ile buluşturdu. Çekilişte 20 bin lira kazanan mobilya işçisi ise "haram" diyerek biletini yaktığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşılan görüntü, başta Twitter olmak üzere en çok konuşulan konular arasına girdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve asgari ücretle çalışan Esat Şahan isimli mobilya işçisi, yılbaşı çekilişi için bilet satın almıştı. Büyük ikramiyeyi sadece bir numara ile kaçırdı. Buna rağmen 20 bin lira ödül kazanan Şahan, ödülü kabul etmeyerek, bileti yaktı.

Gittiği bir mekanda çocuğunun ısrarı üzerine bilet satın alan ve satın aldığı bilete 20 bin lira tutmasının ardından patronuna giden Şahan, ödülü almak için izin istedi. Patronu "haram para yeme" diyerek Şahan'ı düşüncesinden döndürdü ve ahber ekiplerini çağırarak, bileti kameralar önünde yakmasına vesile oldu.

Esat Şahan'ın patronunun sözünü dinleyerek biletini yakmasının ardından ise çalıştığı mobilya şirketinin sahibi, asgari ücretle çalışan Şahan'a bir maaş ikramiye vereceğini açıkladı. Ayrıca aynı patron, "kimse satın almazsa Milli Piyango ortadan kalkar" şeklinde sözlerini bitirdi.

Sizin konu hakkında yorumlarınız nedir?