Türkiye'nin 20.000 Yıllık Buzulları Erimeye Başladı

Türkiye'nin 20 bin yıllık buzulları eriyor. Hakkari'de yer alan ve yaklaşık 20 bin yıl önce oluştuğu düşünülen Cilo ve Sat Dağları buzulları küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde bölgeye giderek keşif gerçekleştirilen doğa meraklıları, yetkililerin buzullara dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan 20 bin yıllık buzulların bulunduğu Cilo ve Sat Dağları, Hakkari'de uzun yıllar devam eden terör tehditiyle karşı karşıyaydı. Hem Türkiye'den hem de dünyadan pek çok dağ tırmanıcısı bu yılı fırsat bilerek Hakkari'nin Cilo ve Sat Dağları'na tırmandı.

Geçen yıldan bu yana devam eden pandeminin etkisiyle evlere kapanan doğa meraklıları, havaların ısınmasıyla beraber Cilo ve Sat Dağları'na akın etti. İzmir, İstanbul, Ankara ve Antalya'dan gelen 30 kişilik dağcılık ekibi, Hakkari'nin unutulmaya yüz tutmuş dağlarına keşif gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 20 bin yıllık buzulları eriyor

Yaklaşık 20.000 yıl önce oluşan ve günümüzde küresel ısınmanın bir sonucu olarak erimenin başladığı buzullar, şelaleleriyle hayranlık uyandırıyor. Ancak doğa meraklıları küresel ısınmadan etkilenen buzulların tehlike altında olduğunu ifade etti.

Hakkari'nin eteklerinde bol bol hatıra fotoğrafı çeken doğaseverler arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç da yer alıyordu. Ertunç açıklamasında zirve tırmanışı yaptıklarını ve akşam saatlerinde kent merkezine geri döndüklerini işaret etti.

"Geçen yıl pandemiden dolayı fazla etkinlik yapamadık. Bu yıl çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelenler var" ifadelerini kullanan Ertunç, doğaseverlerin bu bölgeleri tanıması gerektiğini dile getirdi:

"Amacımız, tüm doğaseverleri buraya getirmek. Ayrıca ülkenin her tarafında sıcaklar başladı. Bizim bulunduğumuz bölge ise serinliğini koruyor. 20 bin yıllık olan buzullarda erime başlasa da halen Türkiye’nin en büyük buzullarına ve Alpleri aratmayan bir güzelliğe sahibiz."

Dağcı, gezgin ve doğa fotoğrafçısı olan Ömer Faruk Gülşen ise Hakkari'nin kuzey tarafındaki kalan Cilo buzullarını gezdiklerini ve bölge için çalışma başlatılması istediklerini söyledi.

Ömer Faruk Gülşen, "Burası, Türkiye’de görülmesi gereken bir yer, ayrıca koruma altına alınmış bakir bir bölge. Dünya olarak kuraklık yaşıyoruz. Ülkemiz de bu kuraklıktan nasibini almış durumda" dedi. Gezgin isim açıklamasında, "Daha önce gördüğümüz Reşko buzulunda da erime var ve çatlaklar oluşmuş ama bizler bu güzelliklerin yok olmaması için çaba göstermeliyiz" diye konuştu.