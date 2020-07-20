Son zamanlarda ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs ülkemizde ve çevre ülkelerde düşen vaka sayılarına karşın dünyanın dört bir yanında hızla genişlemeye devam ediyor. Bu noktada pek çok ülke zaman yönünden bazı sıkıntılar yaşıyor ve bazı araştırmacılar bu sorunun önüne geçebilmek adına önemli bir adıma imza attı. Monash Üniversitesi bünyesinde yapılan yeni bir çalışma ile birlikte 20 dakikada sonuç veren antikor testi geliştirildi. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

20 Dakikada Sonuç Veren Antikor Testi Ne İşe Yarayacak?

Bildiğiniz üzere ülkemizde de yapılan antikor testleri, insanların bir hastalıkla daha öncesinde enfekte olup olmadığını ve bu hastalığa karşı antikor geliştirip geliştirmediğini anlayabilmek adına yapılıyor. Avustralyalı araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir kan testi, antikor testlerini çok daha erişilebilir hale getiriyor.

Bu kan testi iki yönden önemli avantaj sunuyor. Bunlardan ilki, kan testi ile birlikte kişinin o sırada pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu anlayabiliyorsunuz. İkincisi, aynı testle birlikte kişilerde antikorun bulunup bulunmadığını görebiliyorsunuz. Daha ilgi çekici olan taraf ise bunu yalnızca yirmi dakika içerisinde yapabiliyor olmanız.

Şu aşamada bu testlerin ne zaman kullanıma sunulacağı ya da nerelerde deneneceği bilinmese de benzer pek çok projenin olduğunu görüyoruz. İlerleyen dönemlerde hastalıkla ve gizli taşıyıcılarla mücadele çok daha kolay bir hale gelebilir. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.