20 Dakikalık Anthem Videosunu Kesinlikle İzleyin!

Yayınladığı büyük bütçeli oyunlarla adından söz ettiren BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayıncılığı üstlenilen Anthem için bugün 20 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Videoda oyunun dinamiklerine dair pek çok detaya yer verildi.

Bugüne kadar geliştirdiği rol yapma oyunlarıyla oyuncuların gönlüne taht kurmayı başaran stüdyolardan bir tanesi olan BioWare, son olarak piyasaya sürdüğü Mass Effect: Andromeda ile biraz olsun karizmasını çizmişti. Karakter tasarımlarından oynanışa kadar birçok hatanın yer aldığı Andromeda, üst üste kötü eleştiriler alırken, BioWare beklenmedik şekilde Anthem adını verdiği yeni oyununu tanıtmıştı. Devasa robotlarla bambaşka bir evrende kıyasıya bir savaşın içinde yer alacağımız Anthem, ilk videosundaki müthiş grafiklerle dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Açık dünya oynanışa sahip olan ve çok güçlü zırhların içinde çeşitli görevler icra eden bir grup insanı anlatacağı söylenen Anthem, hikayesinden ziyade başarılı oynanışıyla yılın oyunu adaylarından olduğunu daha ilk videosundan göstermişti. İlk videodan sonra birkaç küçük videoyla daha oyunu destekleyen BioWare, bugün 20 dakikalık bir başka video daha yayınladı. Yayınlanan videoda oyunun hikayesinin nasıl ilerleyeceğine dair sağlam ipuçları kullanılırken, boss savaşlarından karakterlerimizin kullanabileceği özelliklere kadar, merak edilen birçok soruya cevap verildi. İzlemesi bir hayli zevkli olan ve 20 dakika boyunca gözlerini kırpmadan ekrana bakmanızı sağlayan o videoyu ise hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.