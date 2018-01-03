20 Dakikalık Splinter Cell Filmi Nefes Kesiyor

Yaklaşık üç yıl önce hazırladığı ilk Splinter Cell kısa filmiyle birçok oyuncunun beğenisini kazanmayı başaran Atomic Production, aradan geçen uzunca sürenin ardından Splinter Cell videolarının yenisini yayınladı. The Splinter Cell: Part 2 başlığıyla yayınlanan videoyla birlikte ortaya çok başarılı bir kısa film de çıkmış oldu.

Ünlü yazar Tom Clancy’nin hikayesini yazdığı ve ilk olarak 2002 yılında piyasaya sürülen Splinter Cell serisi, gizlilik-aksiyon oyunları arasında bir anda sivrilmiş ve inanılmaz satış rakamları yakalamıştı. Bugüne kadar oyuncularla yedi kez buluşan seri, Chaos Theory ve Black List gibi çok beğenilen oyunlarla piyasayı sallamayı da başarmıştı. Bugüne kadar 15 milyondan fazla kopya satmasıyla başarısını taçlandıran seri için yayınlanan son hayran yapımı kısa film ise çokça beğenildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin güvenlik kurumlarından NSA için çalışan ve kurumun gizli görevlerini üstlenen Sam Fisher’ın bir başka görevini konu alan kısa filmde, Splinter Cell serisinin ana karakteri, bu sefer Beyrut’ta konuşlanan terörist gruba tek başına saldırı düzenliyor. Tek başına çıktığı görevde grubun üst düzey isimlerini avlamak için mücadele veren Fisher, bizlere de yirmi dakikalık harika bir performans izletiyor.

Yayınlanan Splinter Cell videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.