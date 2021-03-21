20. EMG Harika Konuşmalar ve Hediyelerle Karşınızda

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün organize ettiği Endüstri Mühendisliği Günleri etkinliğinin bu yıl 20.'si düzenleniyor. Her yıl farklı tema ve konuları ele alan Endüstri Mühendisliği Günleri'nin 20.'si "Zamana Karşı" temasıyla 22-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

20. Endüstri Mühendisliği Günleri Başlıyor

Tamindir.com olarak medya sponsoru olduğumuz 20. Endüstri Mühendisliği Günleri etkinliği bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapılacak. 22 Mart ile 26 Mart tarihlerinde yapılacak olan etkinlikte birbirinden önemli markaların yöneticileri konuşmalarda bulunacak.

"Zamana Karşı" sloganıyla dikkat çeken etkinlikte değişen dünya şartlarına firmaların nasıl ayak uydurdukları, zaman yönetiminin nasıl yapılması gerektiğini ve zaman yönetimi kavramının karar alma süreçlerini nasıl etkilediği konuşulacak.

Etkinliğin dördüncü gününde workshoplar ile kişisel gelişimimize katkı sağlayabilir son gününde ise online teknik geziler ile iş dünyasını yakından tanıma imkanına sahip olabilirsiniz. Havelsan'dan Vestel'e kadar pek çok markanın yöneticileri bu etkinlikte olacak.

Etkinliğe katılanlara sertifika verilecek. Sertifika için en az 11 oturuma katılmış olmanız gerekiyor. Son olarak etkinlikte çekilişler gerçekleştirilecek ve şanslı kişilere hediye verilecek. 20.EMG, Zoom ve YouTube platformları üzerinden yapılacak.

Etkinliğin resmi internet sitesine burada yer alan bağlantıdan ulaşabilir ve hem kayıt olabilir hem de etkinlik takvimine göz atabilirsiniz. Ayrıca konuşmacıların kimler olduğuna yakından bakabilirsiniz. Birbirinden önemli ve değerli yöneticiler ile görüşmek istiyorsanız bu etkinliği kaçırmayın.