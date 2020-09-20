20 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 20 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

20 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 20 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.
20 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı
Son 24 saatte 95.321 test yapıldığı ve 1.519 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 61 kişi hayatını kaybetti ve 1.116 kişi iyileşti.
20 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı
20 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 302.867 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.506'ya yükseldi.
Toplam ağır hasta sayısının 1.456 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 266.117 olarak açıklandı.
Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.
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