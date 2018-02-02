20 Saat Oyun Oynayan Genç Felç Oldu

Çin’de yaşayan bir oyuncu, internet kafede aralıksız 20 saat oyun oynadıktan sonra hiç beklenmedik bir sonla karşılaştı. Jiaxing bölgesindeki bir internet kafede 20 saat boyunca aralıksız oyun oynayan 20'li yaşlarındaki oyuncunun belden aşağısı tutmamaya başladı.

Çin’de internet kafelerin çok yaygın olması ve neredeyse günün her saati açık olmaları sebebiyle daha önce de hazin olaylar yaşanmıştı. Kötü sonla biten oyun seanslarıyla adından söz ettiren ülkede, bu sefer 20 saat boyunca oyun oynayan genç felç kaldı.

Yerel haber kaynaklarından qq.com, Zhejiang Bölgesi’ndeki Jiaxing kentinde bulunan bir internet kafede yaşanan felç olayını okuyucularıyla paylaştı. Kentte bulunan onlarca internet kafenin birinde 20 saat boyunca hareket etmeden oyun oynayan kimliği belirsiz genç, tuvalete gitmek istediğinde, ayaklarının tutmadığını fark etti. Talihsiz gencin yaşadığı sorunun uyuşukluktan öte olduğunu anlayan diğer insanlar hemen acil yardım ekiplerini arayarak gencin hastaneye götürülmesini sağlarken, sorunun felç olduğu ortaya çıktı. Belden aşağısı felç olan oyuncunun hastaneye giderken söylediği son söz ise “Lütfen benim oyunumu devam ettirin ve oyunu kaydedin” oldu.

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri genç adamın ayaklarını hissetmediğini ve yürüyemediğini söylerken, hastanede tedavi sürecinin devam ettiğini duyurdu. Yetkililer henüz genç oyuncunun hangi oyunu oynadığının bilinmediğini söyledi.