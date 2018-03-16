20 Saat Telefon Kullanan Kadın Neredeyse Ölüyordu

Çin’in Henan kentinde yaşayan 47 yaşındaki kadın, 20 saat aralıksız olarak telefon ekranına baktıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kadının beyninde uzun süreli telefon kullanımı nedeniyle pıhtı oluştuğu tespit edildi.

Çin’in başkenti Şangay’da yayın yapan kakanews.com adlı internet sitesinin aktardığı haberde, Çin’de yaşayan göçmen bir kadının uzun süreli telefon kullanımı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı söylendi. Hastaneye kaldırılan kadının Çin’in Henan vilayetinden güney şehri Guangzhou'ya giden yaklaşık 20 saatlik tren yolcuğunda telefonu elinden hiç bırakmadığı belirtildi.

Tren yolculuğunu tamamlamasının ardından indiği istasyonda konuşma güçlüğü çektiği anlaşılan kadının vücudunun sol tarafında kalan el, kol ve bacak gibi uzuvlarını hareket ettiremediği fark edildi. Bir sıkıntısı olduğu anlaşılan kadın, hızlıca Guangzhou’daki Jinan Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz kadını muayene eden Doktor Meng, trenin kalabalık olması sebebiyle kadının sürekli olarak bir tarafa doğru eğilmek durumunda kaldığını ve bu hareketin kan dolaşımını olumsuz etkilediğini kaydetti. Doktor Meng, “Trende dolanıp hareket etmemiş. Onun yerine yan yatıp başını da sağa yatırarak sürekli telefonuna bakmış. Bu pozisyonda çok uzun süre durduğu için damarlarında basınç oluştuğu sonucuna vardık” dedi.

Yoğun olarak cep telefonu kullanan gençlerde kan pıhtılaşması probleminin daha yaygın olarak görülmeye başlandığını söyleyen doktor, uzun süreli telefon kullanımlarının sağlığa zararlı olduğunu hatırlattı.